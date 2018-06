Pesë arsye pse Gjermania mund të fitojë sërish Botërorin

Shumë nuk besojnë në një përsëritje të fitimit të kupës së Botës nga gjermanët. Por ka dhe nga ata që shohin diçka më shumë se skuadra e 2014-s, edhe atëherë gjermanët nuk ishin favoritë, pasi luanin në tokën braziliane, aty ku futbolli shihet si fe. Por Lëv udhëhoqi një skuadër të bashkuar duke e kthyer atë në një makineri perfekte, si ato që prodhojnë vetë. Edhe vetë “Mercedes Benz” apo “Volkswagen” do ta kishte zili. Por cilat janë pesë arsyet ku tifozët duhet të besojnë në fitimin e kupës në fund të turneut?



1.RIKTHIMI I NOJERIT – Manuel u dëmtua në fund të muajit shtator me Bajernin dhe të shumtë të ishin ata që u shfaqën skeptikë, pasi muajt po kalonin dhe ai nuk po luante asnjë minutë me Bajernin. Edhe pse trajneri Hejnkes theksonte shpesh që ai punonte pa pushim në palestër. Ndaj Austrisë, ku ishte edhe prova e parë e tij, nuk zhgënjeu aspak. Edhe pse pësoi dy gola, ndaj të cilëve mund të bënte shumë pak. Kapiteni është në portë dhe skuadra tani ka një themel të fortë.







2. YLLI ROJS Nuk driblon si Nejmar apo Mesi, por teknika dhe shpejtësia nuk i mungon. Edhe pse i dëmtuar për më shumë se 8 muaj, ai u rikthye në fazën finale të sezonit dhe arriti të shënonte gola vendimtarë për Dortmundin, duke siguruar kalimin në grupet e Champions-it. Nëse gjithçka shkon sipas planit, do të mund të shohim edhe pak magji nga Marko në ndeshjen e parë ndaj Meksikës. Në miqësoren me Arabinë Saudite, Rojs u përfshi në dy golat dhe goditi shtyllën në pjesën e parë.

3. OZIL DHE GYNDOAN Edhe pse ka krijuar shumë polemika në javët e fundit, nuk përjashtohet mundësia që Ozil dhe Gyndoan ta kthejnë situatën në favorin e tyre dhe të tregojnë karakter në fushën e lojës. Efenberg i hodhi benzinë zjarrit kur deklaroi se të dy lojtarët duhet të përjashtoheshin nga kombëtarja, disa ditë pasi kishin dalë në foto me liderin turk Taip Erdogan. Por kush tjetër mund t’i mbronte lojtarët më mirë se Angela Merkel? Kancelarja foli qartë dhe prerë se lojtarët janë “falur për mëkatet e tyre” dhe duhet të luajnë në skuadër, pasi konsiderohen të rëndësishëm. Merkel bëri thirrje për duartrokitje karshi tyre, duke dhënë një sinjal të qartë për mbështetësit, që pritet të ndryshojnë sjellje.

4. TRAJNERI LËV I la të gjithë të habitur me vendimin e tij për të lën jashtë Leroi Sane, lojtari më i mirë i ri në “Premier League”. Lëv i doli përball situatës duke deklaruar arsyet taktike pse nuk besoi te lojtari i cili nuk u prononcuar në asnjë moment kundër tij. Ndodhi e kundërta, lojtari uroj publikisht skuadrën duke i mbështetur ata në rrjetet sociale. Një vendim që vështirë se do ta kishte marrë katër vite më përpara. Por fitimi i kupës së Botë si ka dhën besim jo vetëm atij por dhe drejtuesve të federatës Gjermane që nuk nguruan të rinovonin me të deri në 2022.

5. “DIE MANNSCHAFT” Një gjë është e sigurt; edhe nëse skuadra nuk arrin objektivin, ata do të luajnë të bashkuar dhe me krenari, ashtu siç kanë bërë edhe në të shkuarën, dhe një humbje e luftuar është njësoj si fitore e bashkuar.