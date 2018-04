Analisti Lorenc Vangjeli ka bërë një paralajmërim të fortë përsa i përket protestave të banorëve të Kukësit që po mbahen para Drejtorisë së Policisë në Tiranë.

I ftuar në emisionin ‘Opinion” Vangjeli tha se po projektohet një protestë para gjykatës e cila do të jetë e në përmasa të mëdha.





“Është projektuar një lloj proteste që do të bëhet para gjykatës që do të jetë masive dhe do të ketë një përshkallëzim të paparashikueshëm,” tha Vangjeli.