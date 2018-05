Përse dha dorëheqjen sot? Tahiri shuan spekulimet

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, sqaroi se përse vendosi të japë dorëheqjen sot dhe jo 6 muaj më parë kur edhe opozita e kërkoi. “Përpara 6 muajsh u gjenda në një situatë të pazakontë, u përballa me disa akuza tejet të rënda për moralin tim dhe me një kërkesë të prokurorisë për arrestimim tim. Mazhoranca iu përgjigj me heqjen e imunitetit tim, lejimin e hetimit me të gjitha masat që parashikon Kodi Penal përveç arrestimit sepse nuk kishte asnjë provë. Unë jam hetuar, hetohem, por di që tashmë i shtohet edhe fabula që unë po pengoj hetimin. Kjo shkon përtej fabulës”, tha Tahiri te TCH.