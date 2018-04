Përplasi Shqipërinë me Kosovën, por ylli i skuadrës së njohur merr pasaportë kroate

Pranimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA në maj të 2016-s ishte fillimi i një beteje të ashpër për të siguruar talentet shqiptare nëpër botë, që kryesisht janë me origjinë nga Kosova. Në fakt, Kosova pretendon se ka të drejtën të zgjedhë e para, pasi shumë prej tyre kanë lindur në Kosovë. Shqipëria nga ana tjetër kërkon të vazhdojë rrugën e përhershme, duke ftuar çdo lojtar që ndihet shqiptar.

Përplasja e parë e madhe midis dy federatave respektive do të vinte për shkak të Milot Rashicës. Por kohët e fundit një tjetër lojtar është bërë “mollë sherri” midis dy kombëtareve. Po flasim për Lirim Kastratin, 19-vjeçarin që luan aktualisht me Lokomotivën e Zagrebit në Kroaci.





Djaloshi ka lindur në Kosovë, por është rritur në akademinë e Shkëndijës në Tiranë. Fillimisht u grumbullua me përfaqësuesen U-19, por nuk shfaqi aftësitë që të gjithë shpresonin. Që këtu filloi interesimi i Kosovës, dhe për 8 muaj lojtari është ndjekur sistematikisht nga vëzhguesit kosovarë, por ai kërkonte të luante vetëm me ngjyrat kuqezi, duke u vetëofruar. Më vonë kalon të Kombëtarja u-21 dhe me anë të paraqitjeve të mira, tërheq vëmendjen e vëzhguesve kroatë, që e transferojnë te Lokomotiva ku po tregon një formë të shkëlqyer. Por në momentin që ishte duke u vëzhguar nga FSHF, Kosova e grumbullon tek U-21, duke akuzuar Shqipërinë se ishte përpjekur ta “grabiste”. Në pamje të parë duket i njëjti skenar, por mesa duket përfundimi mund të jetë ndryshe këtë herë.

Burime të besueshme pranë lojtarit kanë konfirmuar ekskluzivisht për “Eduasportin.com”, se Kastrati ka aplikuar për marrjen e nënshtetësisë kroate, dhe diçka e tillë nuk e lejon të marrë pasaportën e tretë, atë shqiptare, duke e bërë të pamundur për momentin aktivizimin me Shqipërinë.

Nuk do të ishte çudi që Kastrati shumë shpejt të bëhet pjesë e përfaqësueses së Kroacisë, duke lënë me “gisht në gojë” Shqipërinë dhe Kosovën.