Perimet që duhet të konsumoni për të reduktuar ankthin, depresionin dhe atakun kardiak

Magnezi është një përbërës i rëndësishëm për trupin e njeriut dhe për proceset natyrore të trupit. Gjysma e këtij minerali është në kockat tona, gjysma tjetër përdoret për proçeset të tjera. Varet nga nivelet e gjakut ku trupi mund të përfitojë nga energjia e glukozës.

Kjo është arsyeja pse shumë prej sëmundjeve që vuajnë qeniet njerëzore prodhohen nga mungesa e magnezit në trup. Ankthi dhe depresioni janë disa prej tyre.

Ne dimë shumë pak për efektet e mungesës së këtij minerali në trup. Shije.al do t’ju tregojë disa ushqime që mund t’i përfshini në dietën tuaj:

Problemet e shkaktuara nga mungesa e magnezit

• Ndërsa Magnezi lidhet me 80% të funksioneve të trupit të njeriut, nivelet e ulëta të magnezit shkaktojnë probleme serioze shëndetësore. Ankthi dhe depresioni janë dy prej tyre.

• Ajo gjithashtu shkakton migrenë, humbje të oreksit, dhimbje koke, lodhje, vjellje dhe dobësi të cilat tregojnë një nivel të ulët të magnezit në trup.

• Nëse përkeqësohet gjendja apo ndieni mpirje, ndjesi shpimi, ndryshime të personalitetit, aritmi, kontraktime muskujsh, ngërçe etj, është një shenjë e mungesës së këtij elementi.

• Mungesa e Mg gjeneron një përkeqësim në shëndetin e qelizave. Përveç kësaj, ajo kontribuon në proçesin e detoksifikimit të trupit.

• Mosfunksionimi i veshkave ose i diabetit mund të shkaktojë gjithashtu pengesa për të absorbuar magnezin.

Prandaj është e rëndësishme të konsumoni ushqime të pasura me këtë mineral dhe t’i përfshini ato në përgatitjen e ushqimeve tuaja të përditshme. Magnezi mund të gjendet tek spinaqi, brokoli, përgjithësisht në ushqimet e “gjelbra”.