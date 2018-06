Përgjohet kryeministri, ja çfarë do të publikohet

Analisti politik Sasho Ordanoski ka thënë se zgjedhjet parlamentare në Maqedoni do të mbahen për 6 deri 8 muaj. Sipas Portalb.mk Orandoski gjithashtu ka thënë se opozita maqedonase me siguri ka materiale që do t’i publikojë për kryeministrin e Maqedonisë aktual, Zoran Zaev.

“Pamë që PSP-së nuk iu është dorëzuar materiali tërësor nga përgjimet. Presim që shumë shpejtë, atë në vjeshtë, dikush të tentojë të publikojë biseda komprometuese të qeverisë aktuale. Jam i sigurt se opozita ka mijëra biseda që do t’i vendos në funksion për diskreditim të kryeministrit Zaev, dhe të afërmve të tij”, tha Ordanoski.







Ndërsa kryetari i Qendrës për Liri “Civil”, Xhabir Deralla për mundësinë e shkuarjes së Maqedonisë në zgjedhje parlamentare, ka thënë se është e paqartë për momentin.