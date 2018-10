Dalin pergjimet e Prokurorisë për të riun nga Tropoja Arkimed Lushaj, i njohur si “Stresi”. Përgjimet janë kryer për një periudhë kohore nga 26 qershori deri më 11 korrik. Në përgjigjet e Prokurorisë, Stresi flet gjerësisht me miqtë e tij për aksionin e policisë pranë ahkollës “Partizani” dhe se si ia doli duke hedhur pistoletën në rrugë.

Nga përgjimet, kuptohet që ai përpiqet të jetë i kujdesshëm me termat e përdorur. Bisedat më të shumta, Lushaj i ka kryer me një numër që përfundon me 940 në fund, ku në një mesazh tekst, më 3 korrik rreth orës 13:32, Stresi shkruan: “Zoti ju lasht shnosh e ju past lan me jet ju tjerëve. Me rrespekt Arkimed Lushaj”.







Në të njëjtën ditë, ai komunikon me të njëjtin person, kësaj here në telefon, ku e informon për aksionin e Policisë tek shkolla “Partizani”, ku forcat e rendit gjetën një armë të hedhur në tokë.

Stresi thotë se e ka hedhur armën anës rrugës sapo ka parë forcat e rendit. Ai kërkon të njëjtit person që të komunikojë me shtetasin Sali Lushaj, babai i tij, thuhet në faqen 6 të dosjes së Prokurorisë.

Përgjimi:

723- Po, edhe e hudha unë atë e kupton po e kanë kap, po s’kanë pa mu që e kam hudh

909- Po pse o vlla?

723- Se di erdhën aksion, ika me gjysmë zemre kam lëviz

909- Ka je ti?

723-Jam këndej ke një shok, hajde.

723: Jam këndej ke një shok, hajde. Po fol pak me Salën, bjeri pak dhe fol pak me të.

909: Ca ti them?

723: Po mere njëherë pyete ca bëhet, ca situate është? Merre njëherë të lutem.

Me të njëjtin person, po më datë 3 korrik rreth orës 19 e 45, Lushaj i tregon shokut të tij se e ka hedhur në tokë atë “senin” referuar pistoletës dhe se atë e ka marrë policia tanimë.

Përgjimi:

723: Hë mirë?

940: po kanë ik mor byt***mat, ka shkove?

723: Po a e morën atë?

940: Jo mor burrë, i ndjeku Sala. A keni nai hall me na njoh

723: Jo pa e kapën atë senin se e kam gjujt atë senin mor.

940: Jo mor burrë, asnjë gjë në botë, i ndoqi Sala ikën.

Në një bisedë tjetër, miku i tij i tregon Stresit se babai, Sali Lushaj ka marrë shefin e komisariatit, sipas të cilit kishin informacion se ai kishte një armë. Miku i Stresit thotë gjatë bisedës se kishte telefonuar dikush se ai mbante armë. Në këtë bisedë, Stresi tregon se shefi ia ka bërë me dorë që të largohet.

Përgjimi:

940- Ai shefi tha i kam thënë, se e mori Sala atë shefin ja kam be me dorë të parit datij i thashë ik.

723-Si, si?

940- Të parit ty ta ka bo me dorë, a ta boni me dorë ik?

723- Po!

940- Po pra se e mori Sala atë shefin e komisarjatit.

723- E ca u ba tash?

940- Ku di gjë kena pas informacion tha.

723- Për armen e?

940 – Është një motër…. që i ka marrë në telefon.

Në bisedën tjetër telefonike, Stresi flet për mundësinë e fshirjes së gjurmës së gishtërinjve të tij nga pistoleta e sekuestruar nga policia.

940: He burazer

723: O byrazer pyete Lir Selmanin se atij ia kam marrë makinën kam dy ditë, a e ka me qera këtë apo ?

940- Makinë me qera e ke kete? – jo thotë- Ështe e Gentit që punon në Rinas.

723- A mirë thuj se sot më duhet mua, se ashtu e kam hallin se më duhet të lëviz njëherë. Se ja bie vetë e gjej unë robin kështu thuj.

940- Mire mo me tha se isha tu i ni krej une, ka iku tha

723 Per mua e?

940-Po sa e kam pa ik it hash tha i kam be me dore

723- Si, Si ?

940- Ai shefi tha i kam thënë tha, se e mori Sala atë shefin ja kam be me dorë të parit atij i thash ik

723 Si Si?

940 Te parit ty ta ka bë me dore, a ta boni me dorë ik?

723- PO

940- Po pra se e mori Sala ate shefi e komisariatit

723- E ca u bot ash?

940- Ku di gjë kena pas informacion tha

723- Për armën e ?

940- Është një motër*** që i ka marrë në telefon. Duam një që iku me tha ate kërkojmë

723- E Fisniku

940- S’di gjë ka ka ik i thash

723- Po e kane marre me vete e ?

940- Po ate e kane fut mrena

723- A cil ate te madhin e?

940- PO

723- Ai pa lidhje krej o vlla.

940-Të shkoj ta kapi unë o shok së e kapa kot, ti them unë Salës me stil

723- Ca?

940- Ti thoje atij ta fshije

723- Po ai ca ka me i thënë tash se ate e kane marrë e kanë thirr e kanë marrë vesh tan ata police

940- it ha cashtu cashtu po e kena në makinë tha e kena gjet aty.

723- Arme e?

940- PO. Po problem eshte se eshte tek per tek me te e kam mundis me ja thene nje fjale

723- Ishalla o zot, hajde

940- Po me i thene une cashtu cashtu thuj ta pastroj

Me vonë miqtë komunikojnë sërish në telefon, ku shoku i thotë Arkimed Lushajt se fshirja e gjurmëve ishte e pamundur.

Në vijim të përgjimeve në datën 4 korrik 2018, Stresi i dërgon mesazh një shoku të tij në telefon ku e informon në lidhje me faktin se është në kërkim.

O vllai jam në kërkim

Jam jashte Tirone

E sa tkesh munci nimon me naj gjo tvogel se ti e di kërkimi do lek. /oranews.atv