Përgjimet/ Mustafa Nano: Ta ndalim, do jemi vetë viktima nesër e do na nxjerrin gulçet seksuale

Analisti i njohur Mustafa Nano i ftuar sot në emisionin ‘Opinion’ ku diskutohej tema ‘kush po përgjon politikën’, tha se duhet t’i jepet fund publikimeve te paligjshme qe nuk dihet si behen sepse neser mund te jene te gjithe viktima te pergjimeve qe nuk do kursejne as jeten seksuale.

“Po të isha deputet do e shndërroja në një betejë personale se është edhe problem i kohës jo vetëm jashtë. Duhet ta ndalojmë këtë shëmti, publikime të paligjshme që janë marrë në rrugë të cuditshme, sepse do jemi vetë viktima nesër ëë. Unë do ftoj një marangoz nesër e të ma mbushi shtëpinë me cikma e unë skam më jetë private.

Jam i rëndësishëm jam gazetar, kjo e justufikon atë?”, tha Nano.







Fevziu: Ka edhe një paranojë në Shqipëri që të gjithë mendojnë se i përgjojnë celularin ndërkohë që as ia ke ngenë.

Nano: Fevzo, ore ata e publikojnë, ata publikojnë edhe gulcet e mia në seks a kupton? Është pjesë e përgjimit ajo.