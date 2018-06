‘Përgatitu, se mund të shkosh në zgjedhje të parakohshme’, Rama i përgjigjet qytetarit: Ti me siguri…

Replika te shumta mes kryeministrit dhe ndjekesve te tij ne FB, pas lajmit qe dha Rama se nuk ka asgje ne planet e BE per kamp refugjatesh ne vendit tone dhe sipas tij, kete e tregoi edhe vete Samiti i BE.

Komentuesit i kujtojne se nese nje gje e tille do te ndodhte, qeveria do te binte. Nuk mungojne as komentet qe vene ne dyshim mikepritjen shqiptare, duke i meshuar faktit se vete shqiparet kane qene e vazhdojne te jene refugjate.







Dikush tjeter i keshillon Rames te jete gati, pasi mund te shkoje ne zgjedhje te parakohshme.

Ja si pergjigjet kryeministri

Replikat