Përfundon ‘saga’ Ibrahimovic për Botërorin, Suedia merr vendimin për sulmuesin

Vetëm para pak ditësh 36-vjeçari njoftoi se kishte vendosur për t’u rikthyer me kombëtaren pas lamtumirës në verën e vitin 2016, fill pas mbarimit të Europianit. Kjo deklaratë nuk u prit mirë nga pjesëtarë të ekipit, me portierin që e cilësoi egoist shtatlartin. Vetëm para pak ditësh 36-vjeçari njoftoi se kishte vendosur për t’u rikthyer me kombëtaren pas lamtumirës në verën e vitin 2016, fill pas mbarimit të Europianit. Kjo deklaratë nuk u prit mirë nga pjesëtarë të ekipit, me portierin që e cilësoi egoist shtatlartin.

Dje ishte trajneri Andersson që i preu shpresat sulmuesit duke deklaruar se “Ibra nuk mund të vendoste pa e pyetur atë, kështu që nuk do ta merrte në Botëror”. Njëherë e mirë zgjidhje kësaj ‘sage’ të stërgjatur i ka dhënë federata suedeze e futbollit.

Nëpërmjet një postimi të shpërndarë sot federata bën me dije se Zlatan nuk do të grumbullohet për Botërorin që nis më 14 qershor. Mbetet për t’u parë tani si do ta presë ylli i Los Anxheles Galaksi këtë vendim.