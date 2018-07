Për një shtëpi sa më të pastër, zhdukini urgjent këto 3 objekte…

Sado mund të udhëtojmë nëpër botë, ose qëndrojmë shumë kohë larg saj, sapo futemi brenda në shtëpi ndihemi aq rehat.

Shtëpia të jep një lloj qetësie, dhe është e rëndësishme, që të jemi sa më komod brenda saj.







Ndonjëherë ne pa e kuptuar mbajmë disa gjëra në shtëpi, që na stresojnë ose na dëmtojnë.

Ne, sot përmes këtij artikulli do t’ju këshillojmë që të largoheni menjëherë këto gjëra që mbani në shtëpi…arsyet do t’i lexoni më poshtë.

Sfungjerët e enëve

Gjithë mikrobet e shtëpisë përfundojnë në sfungjerin e enëve. Prandaj është e këshillueshme që sfungjerët të ndërrohen vazhdimisht. Asnjëherë mos e mbani shumë gjatë një sfungjer enësh, pasi do të lani enët me një sfungjer të mbushur me mikrobe.

Jastëkët e parehatshëm

Gjumi ndikon në performancën tuaj gjatë ditës, prandaj ju duhet me patjetër një jastëk i rehatshëm. Nëse nuk ju zë gjumi gjatë natës, provoni të ndërroni jastëkun pasi ai mund të jetë fajtori.

Sfungjerët e trupit

Njësoj si sfungjeri i enëve, edhe ai i trupit këshillohet që të ndërrohet sa më shpesh, pasi më shumë se në kuzhinë në tualet mbizotërojnë mikrobet.