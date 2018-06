Për një perspektivë të re në studimet mbi Skënderbeun dhe kohën e tij

Nga Dritan Egro*

Skënderbeu është një ndër personalitetet historike botërore për të cilin është shkruar shumë histori. Tani në shekullin XXI çdo studiues para se të ulet dhe të shkruajë për të duhet të bëjë së pari pyetjen se, cili do të ishte kontributi i tij origjinal; pra, nëse ka më hapësira të reja studimi cilat do të ishin ato. Do të vazhdohet të përsëriten paradigmat e vjetra duke i riambalazhuar ato, apo studimet për Skënderbeun dhe kohën e tij po shteren?







Paradoksi që na shfaqet sot në literaturën historike të shkruar për Skënderbeun është se ndonëse ka një numër tejet të konsiderueshëm artikujsh dhe veprash, ende mbeten pa përgjigje një numër i madh pyetjesh, madje me rëndësi të dorës së parë, të cilat ende nuk kanë gjetur përgjigje shteruese, të qëndrueshme logjikisht dhe të besueshme shkencërisht.

Tradita botërore e historishkrimit ka njohur periudha, të cilat më së shumti kanë qenë dhe janë të lidhura fort me ideologjitë që, jo vetëm i kanë shoqëruar, por i kanë vulosur ato. Tashmë është koha që me instrumente të forta shkencore e metodologjike të sfidohet çdo gjë e shkruar, për të testuar se çfarë i reziston kohës dhe të diskutohet cilat janë hapësirat e reja metodologjike që mund të shfrytëzohen në të ardhmen për t’i çuar përpara ato. Sot shfaqet si domosdoshmëri një version historik për Skënderbeun që do të kishte fuqishëm parasysh, së pari, kritikën e burimeve që vijnë nga të gjitha kancelaritë e kohës, dhe së dyti, vendosjen e objektit dhe subjektit të studimit drejt në kohë dhe hapësirë, pa i vendosur atyre kufij ideologjikë apo norma morale që më së shumti i shkojnë përshtat kohës që po jetojmë aktualisht.

Po t’i hedhësh një vështrim të kujdesshëm studimeve mbi Skënderbeun do të vërejmë se studiuesit europianë hapësirën e veprimit të Skënderbeut në lindje e kanë shtrirë deri në rajonin Tetovë-Shkup, pikërisht ashtu siç thotë Barleti. Kurse në Perëndim hapësira e veprimit të Skënderbeut është zgjatur deri në Romë, deri aty ku ai shkoi edhe vetë.

Ndërsa, historiografia turke që ngjarjet dhe proceset historike i sheh nga Stambolli, hapësirën e veprimit të Skënderbeut nuk e çon më tej se bregdeti Adriatik i Arbërit, dhe në rastin më të mirë përmend kalimet e tij në anën tjetër të Adriatikut, në Itali.

Për sa i përket traditës së historishkrimit modern shqiptar, ajo përgjithësisht e ka patur të vështirë daljen jashtë kufijve të territoreve etnike shqiptare, ndaj dhe Skënderbeu është parë më së shumti si njeriu më i fortë dhe më i zoti i Shqipërisë Mesjetare.

Sot duhet bërë një dallim i qartë midis hapësirës së veprimit ushtarak dhe hapësirës së veprimit politiko-diplomatik të Skënderbeut. E theksoj, deri më sot ato janë trajtuar si të njëjta, identike, ndërkohë që nuk janë fare e njëjta gjë. Për sa kohë që kemi të dhëna që Skënderbeu vendosi kontakte diplomatike me Ibrahimin, princin e Emiratit të Karamanit në Anadoll, kufijtë e të cilit shtriheshin deri në Eufrat dhe për sa kohë që trupat e princit të Karamanit ishin pjesëmarrëse krahas trupave osmane në Betejën II të Kosovës (1448), kemi të gjitha arsyet të mendojmë se Gjergj Kastrioti hapësirën e veprimit të tij politiko-diplomatik në Lindje e kishte shtrirë deri në kufijtë juglindorë të Anadollit.

Nga ana tjetër, vendosja e kontakteve diplomatike mes Skënderbeut dhe Burgundit, në Francën Lindore, dhe marrëdhëniet speciale të Skënderbeut me Alfonsin V të Aragonës përcaktojnë më së miri kufijtë jugperëndimorë të hapësirës së tij diplomatike e politike.

Deri në Angli shkuan perandorë bizantinë për të kërkuar ndihmë kundër osmanëve; ndërkohë që në Krujën e Skënderbeut erdhën kalorës anglezë për ta mbrojtur nga turqit osmanë. Le të kujtojmë që, ndonëse larg nga vendi i tyre, kalorësit anglezë dhe francezë morën pjesë aktive në Kryqëzatën e Nikopojës (1396), që përfundoi me fitoren osmane mbi kryqtarët. Madje, si për të marrë hakun e disfatës së Nikopojës kalorës burgundas morën pjesë edhe në Kryqëzatën e Varnës (1444), kryqëzatë prej së cilës Skënderbeu përfitoi duke braktisur radhët osmane për t’u kthyer në tokat atërore në Arbëri.

Bashkëpunimi me Hungarinë, e cila në vitet ‘40 kishte fron mbretëror të përbashkët me Poloninë, përcakton qartësisht konturet e hapësirës europiano-veriore të veprimit diplomatik të Skënderbeut, por edhe hapësirën e bashkëpunimit të tij politik në Europën Qendrore.

Këtu është vendi të themi që hapësira e veprimit ushtarak lidhej direkt me burimet e kufizuara njerëzore dhe ekonomike të qëndresës shqiptare, ndaj mbetet shumë më modeste në përmasa se hapësira e veprimit diplomatik dhe politik të Skënderbeut. Për më tepër, nuk duhet harruar që në qëndresën e madhe antiosmane Huniadi mbante fort frontin e Danubit, kurse Gjergj Kastrioti Skënderbeu frontin e Adriatikut. Shkalla e kërcënimit osman dhe pozicioni gjeopolitik i tokave të Arbërit përcaktoi në masë dominante sjelljen politiko-diplomatike të Skënderbeut, por nxori në pah dhe vështirësitë që ai do të haste në procesin e shtetndërtimit. Skënderbeu strategjikisht dhe ushtarakisht kontrollonte segmentin Adriatik të qëndresës antiosmane që fillonte në Poloni, shtrihej në Hungari, Bosnjë, Arbëri, Peloponez dhe mbërrinte në Mesdheun Lindor, deri në Qipro e Rodos. Kalorësit e Urdhrit të Shën Gjonit të Rodosit japin një ndër tri informacionet që kemi deri më sot (krahas burimeve osmane dhe kodikëve të manastireve ortodokse) në lidhje me mbërritjen e parë të osmanëve në brigjet e Adriatikut e Jonit përmes tokave arbërore, në vitin 1371, çka tregon për shkallën e interesimit të tyre në lidhje me avancimin e kërcënimit osman drejt Europës Perëndimore.

Po për kufijtë kohorë të kohës së Skënderbeut ç’mund të themi? Historiografia moderne shqiptare përgjithësisht i ka mëshuar realitetit politik vendas, duke identifikuar si kohë të Skënderbeut fillimet e Mesjetës së Vonë (shek. 11-12), kur kemi edhe indikacionet e para për princërit dhe bërthamat e principatave arbërore. Përgjithësisht koha e Skënderbeut përfundon me vdekjen e tij fizike dhe me fashitjen e qëndresës direkte të krerëve arbër që qëndruan aktivë deri në vitin 1479. Pas kësaj date fillon periudha e sundimit perandorak osman. Në këtë kuadër, fenomeni Gjergj Kastrioti Skënderbeu shihet më shumë si fenomen lokal, fryt i proceseve historike brenda qarqeve aristokratike arbre se sa si produkt i një qëndrese, e cila ishte pjesë integrale e qëndresës së madhe të popujve kundër invazionit osman. Përfshirja totale e Skënderbeut në lojën e madhe diplomatiko-politike të kohës, përbën diferencën mes Skënderbeut dhe krerëve të tjerë arbër.

Që Skënderbeu ishte produkt i aristokracisë vendase, kjo nuk ka asnjë diskutim. Dhe që ai kishte të njëjtat aspirata me pararendësit e tij Balshaj, Topiaj dhe Muzakaj dhe kjo tashmë është krejt e qartë; por, mbërritja në Ballkan e osmanëve (1352) shënon një moment cilësor që i ndryshoi rrjedhën zhvillimeve në gjithë rajonin, e për pasojë edhe në Arbëri. Thënia e Gjon Muzakës se, suksesi i osmanëve në Ballkan ishte rezultat i drejtpërdrejtë i luftërave të brendshme civile në Bizant, e bën edhe më të qartë situatën. Pra, osmanët erdhën në Ballkan të ftuar nga perandori i Bizantit, por më pas i dhanë një kah krejt të pamendueshëm zhvillimeve në rajon.

Kërcënimi permanent osman deri në vendosjen e sundimit të tyre të plotë perandorak janë ngjarjet që jo vetëm rritën pasigurinë në rajon, por edhe e vunë para dilemash të forta aristokracinë ballkanike. Në këtë kontekst, ardhja e osmanëve në Ballkan, në 1352, i shtoi rajonit një dimension të ri gjeopolitik. Me pretendimin për të zënë vendin e Bizantit, osmanët sollën në rendin e ditës edhe një herë ndërvarësinë e zhvillimeve politike mes Anadollit dhe Ballkanit, njësoj si në kohën e Bizantit. Periudha e kërcënimit osman, e cila brenda 150 vjetësh u shndërrua në rrezik real dhe që u përmbyll me vendosjen e sundimit perandorak osman (1352-1501), do të marrë kuptimin e vet real dhe të plotë vetëm pasi të ballafaqohen kalendarët mysliman, ortodokso–bizantin dhe europiano-katolik të ngjarjeve. Vetëm kështu mund t’u japim shpjegim proceseve se si lindën dhe ngjarjeve pse ndodhën në një moment të caktuar. Ndërvarësia mes dy botëve, islame dhe e krishterë, duhet të merret në analizë në të gjitha aspektet, si në kohë paqeje ashtu edhe në kohë krizash. Madje për të shkuar edhe më tej, duhen analizuar efektet afatgjata të projekteve gjeopolitike europiane dhe osmano-islame. Vetëm kështu do të kuptonim kontekstin historik se pse lindi kryqëzata. Kërcënimit nga invazioni islam dhe më pas ai turko-islam bëri që Europa t’i përgjigjej me nismat kryqtare, të cilat zyrtarisht filluan në vitin 1096 dhe zgjatën deri në fund të Luftës I Botërore. Ndërkohë, kryqëzatat shërbyen si instrumente kohezioni për Europën, si nisma përbashkuese për të, duke e unifikuar fetarisht e kulturalisht Europën që gjendej përballë një perandorie në ekspansion, Perandorisë Osmane.

Me fjalë të tjera, duhet zgjeruar optika e analizës së burimeve me qëllimin që të jemi të plotë dhe shterues në sqarimin e fenomeneve historike, qofshin këto politike, ekonomike apo kulturore. Në Shqipërinë e Mesjetës së Vonë këto fenomene gjenden të enkapsuluara dhe historia e saj në fakt nuk është gjë tjetër veçse një realitet në miniaturë i problematikave të mëdha historike të Euro-Azisë. Natyrisht që një qasje e re në rrafsh hapësinor dhe kohor detyrimisht sjell në rend të ditës edhe pyetjen: a duhet bërë një periodizim i ri i kohës së Skënderbeut, e cila lidhet si me etapën përmbyllëse të jetës së aristokracisë mesjetare shqiptare ashtu edhe me projektet dhe zhvillimet e mëdha gjeopolitike? Pikërisht, angazhimi i Skënderbeut në këto projekte të mëdha gjeopolitike si dhe kapacitetet e tija individuale e bënë atë të shquhet jo vetëm mes fisnikëve arbër, por edhe në nivel ndërkombëtar.

Në se duam që studimet historike dhe ato kulturore, t’i qasen sa më afër të vërtetës ato duhen zhveshur sa të jetë e mundur nga ideologjitë e shek. XX dhe ato të kohës që po jetojmë. Raporti mes Perëndimit të krishterë dhe Lindjes islame sidomos gjatë Mesjetës ka mbetur më së shumti vetëm në rrafshin e analizës së ballafaqimit ushtarak dhe nuk ka shkuar më tej se evidentimi i shkëmbimeve apo huazimeve të ndërsjella mes Krishtërimit dhe Islamit, të shprehura edhe këto në mënyrë të përciptë.

Aleks Buda shumë vite më parë, dhe Oliver J. Schmitt e Aurel Plasari pak vite më parë pranojnë zyrtarisht epërsinë e qytetërimit europian mbi atë turko-islam. Për pasojë, arbërit dhe gjithë Ballkani nuk po përballeshin me një qytetërim të panjohur më parë për ta, po me “të keqen”. Është e vërtetë që osmanët erdhën në Europë me ambicien për ta ribërë tërësisht atë pa marrë lejen e askujt, po kjo nuk do të thotë që ata ishin mishërim i “së keqes dhe prapambetjes”. Në këto kushte, automatikisht arbërit dhe gjithë Ballkani shndërrohen në ledh për të mbrojtur “të mirën nga e keqja”, duke i hapur udhë kështu debatit mbi qytetërimet dhe rolin e tyre në historinë botërore.

Ideologjitë na pengojnë për t’i parë gjërat ashtu siç kanë ndodhur, pa paragjykime. Le të japim një shembull. Marin Barleti nuk i ka fort për zemër shqiptarët e konvertuar që ishin integruar në strukturat e larta të shtetit osman, madje ai i përmend vetëm kur ata informojnë Skënderbeun për inkursionet osmane në Arbëri. Libri i Barletit u botua në dekadën e parë të shek. XVI, kur osmanët i kishin dhënë fund punëve në Ballkan (rënia e Durrësit, 1501) dhe sytë i kishin kthyer nga Europa Perëndimore dhe pikërisht në momentin pas të cilit u shterën edhe tentativat e fisnikërisë arbëre për t’u kthyer në viset atërore. Ndaj nuk do të gaboja në se librin e Barletit, për nga fuqia e tij e propagandës kryqtare do ta konsideroja më të fortë se shumë ushtri europiane që e mbronin Europën nga turqit osmanë.

Ndryshe qëndron puna me Promemorien e Gjon Muzakës, e shkruar po në kohën kur Barleti shkroi veprën e tij, në fillim të shek. XVI. Gjon Muzaka nuk e shkroi veprën e tij për ta botuar me objektivin për të mbajtur gjallë frymën kryqtare kundër osmanëve, por për t’u lënë bijve të tij një burim informacioni se cilat ishin zotërimet familjare dhe lidhjet që ata kishin me familjet e tjera princërore arbëre. Të dhënat që Muzaka ofron për familjet fisnike dhe për anëtarët e tyre, qofshin ata të rangut të parë, por edhe të rangjeve më të ulëta, janë të sakta, pasi ato mund t’i certifikojmë përmes dokumentacionit osman dhe burimeve të tjera historike të kohës.

Pra, Gjon Muzaka na informon për aristokracinë mesjetare shqiptare, si për atë që i rezistoi invazionit osman ashtu edhe për atë pjesë që iu bashkua osmanëve. Këtë e bën për të treguar që edhe shtetarët e lartë osmanë me origjinë shqiptare ishin pjesë e trashëgimisë politike dhe kulturore mesjetare arbëre, e cila në një moment të caktuar mbajti një qëndrim të caktuar politik. Gjon Muzaka ofron informacion, por kurrsesi nuk i gjykon aristokratët arbër që kaluan te osmanët. Për të ajo ishte thjesht një zgjedhje e tyre. Gj. Muzaka është i pari historishkrues shqiptar që shërben si referencë për të hedhur dritë mbi fillimet e procesit të rithemelimit të familjeve shqiptare, por tashmë në një realitet të ri historik. Le të jap një shembull. Dokumentacioni historik latin dhe osman dëshmojnë fare qartë që në mbrojtjen e Stambollit nga rrethimi osman në 1453 morën pjesë shqiptarët Gjergji dhe Dhimitri nga Drishti, por nga ana tjetër ndër të parët e ushtrisë osmane që u futën në qytet ishte komandanti osman me origjinë shqiptare Zaganos Pasha, por edhe rithemeluesi i Korçës moderne, Iljaz Bej Mirahori.

Pra, kur shkruajmë për Skënderbeun dhe kohën e tij, veçanërisht për shek. XV, duhet të kemi patjetër parasysh një realitet konflikti për jetë a vdekje si në rrafsh lokal, mes popujve të Ballkanit dhe turqve osmanë; por edhe në rrafsh ndërkombëtar, pasi osmanët po tentonin ta vendosnin hapësirën euro-aziatike nën sundimin e tyre, duke kërcënuar me ekzistencën e tij qytetërimin e krishterë europian.