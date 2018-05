Për herë të parë pas tre vitesh, Microsoft vlen më shumë se Google në treg

Microsoft ka kaluar Google (Alphabet) në vlerësimin e tregut për herë të parë në këto tre vjet. Microsoft tani vlerësohet me 753 miliardë dollarë, ndërsa Alphabet (kompania mëmë e Google) vlerësohet me 739 miliardë dollarë. Kjo e bën Microsoft kompaninë e tretë më me vlerë në botë, pas Apple dhe Amazon. Megjithatë, kjo do të jetë me shumë gjasë e përkohshme.







Google fillimisht e kaloi Microsoft-in në vitin 2012, dhe palët kanë këmbyer pozicione disa herë gjatë viteve të fundit. Megjithatë, kjo tregon se sa Microsoft ka përmirësuar çmimin e aksioneve gjatë pesë viteve të fundit qëkur ish-CEO Steve Ballmer njoftoi planet e tij për të dalë në pension si CEO i Microsoft.

Çmimi i aksioneve i Microsoft është më shumë se dyfishuar që nga ardhja e CEO-s së ri Satya Nadella katër vjet më parë.

Nadella ka rifokusuar Microsoft-in mbi teknologjitë cloud, inteligjencën artificiale dhe dëshiron të sigurojë të ardhmen e kompjuterëve kuantikë dhe kufjet e realitetit të shtuar (augumented reality).

Nadella ka eleminuar përpjekjet e dështuara të Windows Phone, dhe kompania përgjithësisht është larguar nga koncepti i Windows-it në qendër të gjithçkaje që ofron.

Ndërkohë që Microsoft ende ndodhet prapa vlerësimit të tregut të Apple për 923 miliardë dollarë dhe Amazin prej $ 782 miliardë, ka një gamë të ndryshme biznesesh ku gjeneron të ardhura.

Google gjeneron afërsisht 90 për qind të të ardhurave të saj nga reklamat, ndërsa iPhone llogarit rreth 60 për qind të të ardhurave të të gjithë kompanisë Apple.

Në tremujorin e fundit të Microsoft, Windows, Surface dhe divizionet e lojrave përbënin afërsisht 35 përqind të të ardhurave, me cloud duke marrë rreth 30 përqind, dhe paketa Office dhe produktiviteti më shumë se 30 përqind.

Microsoft mund të ballafaqohet me pyetje rreth përshtatjes tek konsumatorët, por çmimi i aksioneve tani është duke kaluar 100 dollarë për aksion.

Disa analistë besojnë se biznesi cloud i kompanisë mund të dyfishohet në vitet e ardhshme për të ndihmuar shtyrjen e kompanisë drejt një vlere të tregut prej 1 trilionë dollarësh, njofton CIO Albanian.