PE refuzon të diskutojë rastin Kacifas: A po hakmerret Greqia me pikat doganore?

Parlamenti Europian ka hedhur poshtë propozimin e eurodeputetit grek, Nikos Marias, dhe të konservatorëve dhe reformistëve europianë (ECR), që në seancën e së hënës të diskutohej çështja e incidentit në Bularat, ku humbi jetën 35-vjeçari minoritar Kostandinos Kacifas, e shkeljen sipas tij të të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri. Kundër këtij propozimi votuan edhe vet eurodeputetët e Partisë Popullore Europiane, ku i pranishëm ishte edhe kreu i tyre, Manfred Weber; Socialistët europianë, Liberalët, Të gjelbrit; ndërsa shumica e së Majtës europiane, duke përfshirë edhe kryetaren Gabriela Zimmer, abstenuan. Rezultati i votimit ishte 48 vota në favor të propozimit, 208 kundër dhe 20 abstenime.



Në fjalën e tij, Notis Marias, kryetari i Partisë “Greqia – Rruga tjetër” dhe eurodeputet, vuri në dukje se Kostandinos Kacifas u ekzekutua nga policia shqiptare në kuadër të një operacioni spastrimi, në ditën e përvjetorit kombëtar të Greqisë, më 28 tetor, një akt që sipas tij e mbështeti politikisht kryeministri shqiptar Edi Rama. Ai shtoi se autoritetet shqiptare refuzuan në mënyrë të paligjshme, për 10 ditë, të dorëzonin trupin e tij të varrosej nga të afërmit, ndërsa tha gjithashtu se në funeralin e tij u ushtrua terror. Duke përfunduar, eurodeputeti grek theksoi se presioni ndaj minoritetit kombëtar të Vorioepirit është i vazhdueshëm e sistematik, dhe autoritetet shqiptare shkatërrojnë kishat, shtëpitë e grekeve dhe angazhohen në shpronësime të dhunshme. Përveç faktit që shumica e eurodeputetëve votuan kundër propozimit të tij, karakteristikë e kësaj seance ishte fakti se, nga 27 eurodeputetët që përfaqësojnë Greqinë dhe Qipron, në votim merrnin pjesë vetëm 10. Prej tyre votuan pro 8 eurodeputetë, përfshirë Eleni Theocharous, e cila u shpall nga autoritetet shqiptare person “non grata”, ndërsa dy votuan kundër. 17 të tjerët nuk ndodheshin fare në sallë. Ndërkohë prej ditës së djeshme, lëvizja në Kakavijë ka vijuar me probleme. Natën e kaluar u bllokua qarkullimi për shkak të një defekti në sistem nga pala greke që bënte të pamundur kontrollin e shtetasve shqiptarë. Pas rreth 3 orësh ky problem u rregullua dhe vijoi lëvizja. Por sot “BalkanWeb” raporton se Policia greke në Kakavijë ka njoftuar sërish bllokimin e qarkullimit në këtë pikë doganore deri në orën 13:30, kohë kur pritet të përfundojë rregullimi i sistemit.

Mbrëmjen e kaluar mund të kalonin vetëm shtetasit e BE dhe amerikanë pasi nuk kanë nevojë për kontroll në sistem. Kaluan gjithashtu edhe shtetasit shqiptarë me kombësi greke, ndërsa ata me pasaportë shqiptare jo me justifikimin se nuk mund të kontrolloheshin në sistem.

Qindra shqiptarë me familje kanë qëndruar për rreth 3 orë dje në radhën që shkonte në mbi 2 kilometër.