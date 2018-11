PE, pro çeljes së negociatave në qershor dhe me një “mal” me këshilla

Parlamenti Europian me 459 vota pro është shprehur në favor të hapjes së negociatave të Shqipërisë me BE-në në qershorin e vitit të ardhshëm. Çfarë rekomandohet dhe kritikat ndaj politikës për konfliktualitetin dhe reformën zgjedhore. PE miraton amendamentin që u kërkon autoriteteve shqiptare zbardhjen e vdekjes së Kostandin Kaçifas në Bularat.

Parlamenti Europian voton pro raportit të Këshillit të Europës për integrimin e Shqipërisë në BE dhe çeljen e negociatave në qershor të vitit të ardhshëm. Me 459 vota pro, 112 kundër dhe 62 abstenim, eurodeputetët mbështetën rekomandimin e Komisionit Europian për hapjen e negociatave për Shqipërinë, në qershor të vitit të ardhshëm. Raporti i përgatitur nga raportuesi Knut Fleckenstein vlerësohen përpjekjet e vendit tonë për Reformën në Drejtësi dhe progresin drejt finalizimit të hapjes së negociatave, por njëkohësisht rekomandojnë edhe një “mal” me këshilla për vijimin e mëtejshëm të reformave dhe krijimit të klimës pozitive politike. “Mbështesim plotësisht rekomandimin e Komisionit që të hapen negociatat e pranimit për Shqipërinë në qershor të 2019. Inkurajojmë Shqipërinë për të ruajtur ritmin e zbatimit të reformave”, thuhet në raport. Por përveç vlerësimeve, që u pa edhe në kartonët jeshilë të ngritur, vendit tonë i kërkohet të vijojë reforma zgjedhore, duke filluar që nga ato lokale që do zhvillohen vitin e ardhshëm. Gjithashtu, një pikë e veçantë i është kushtuar nevojës për bashkëpunim mes pozitës dhe opozitës, dialog të vazhdueshëm mes tyre, por edhe krijimin e opozitës në Parlament. “PE inkurajon të gjitha forcat politike që të bëjnë përpjekje të mëtejshme për të krijuar një dialog të mirëfilltë politik dhe për të arritur bashkëpunim konstruktiv, duke mbështetur kështu procesin e reformave; rithekson besimin e tij të fortë se dialogu politik duhet të zhvillohet brenda institucioneve demokratike; është shumë i shqetësuar për bojkotin de facto të procesit parlamentar nga opozita pas pushimit veror të vitit 2018”, shprehet Parlamenti Europian. Një vlerësim me dy medalje por politikën tonë që përveç përkëdheljes i jep edhe një “shuplakë” për ngecjen e disa reformave të rëndësishme, por edhe konfliktualitetin mes pozitës dhe opozitës në muajt e fundit.







Zgjedhjet, dhe “këshillat” çerekshekullore

Në çdo raport ndërkombëtar që nga viti 1994 dhe në vijim gjithnjë ka patur vend për paragrafë të rëndësishme për sa i përket çështjes së reformës zgjedhore. “Kërkojmë zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODIHR për zgjedhjet. Nevojitet një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe në kohë me qëllim rritjen e besimit të publikut në procesin zgjedhor. Reforma zgjedhore të adresojë pretendimet për financime të paligjshme të padeklaruara të partive politike”, shton më tej raporti. Vlerësimet kanë mbetur thuajse vetëm në kriterin e Reformës në Drejtësi dhe procesin e vettingut në veçanti, që ndonëse me hapa të ngadaltë, duket se ka marrë vlerësimin nga Parlamenti Europian. Kjo votë masive pro raportit në PE erdhi pak ditë pasi kryeministri Edi Rama dhe homologu Kosovar Ramush Haradinaj nënshkruan disa marrëveshje bashkëpunimi dhe njëkohësisht kritikuan qëndrimin e BE-së në lidhje me “tre fytyrat” që tregonin me Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë, që sipas Ramës kjo e fundit mbetet e privilegjuar. Pavarësisht “kërcënimeve” se nëse Europa e lë Shqipërinë dhe Kosovën në pritje të gjatë, dy vendet “do bashkohen mes vetes”, raporti i djeshëm nuk duket se ka patur ndikim për shkak të trysnisë që erdhi nga Peja, aty ku u mbajt mbledhja e dy qeverive Kosovë-Shqipëri. Në raportin e detajuar të përgatitur nga raportuesi Fleckenstein i vihet theksi edhe Reformës Zgjedhore. “Mirëpresim punën e Komitetit Ad hoc për Reformën Zgjedhore të Parlamentit shqiptar lidhur me pavarësinë dhe depolitizimin e administratës zgjedhore, transparencën në financimin e fushatës, regjistrimin e votuesve, përdorimin e teknologjive të reja të votimit dhe votimin e emigrantëve. Reforma të miratohet me konsensus dhe në kohën e duhur para zgjedhjeve vendore të 2019. Kandidatët me probleme penale të përjashtohen nga listat dhe nivelet e qeverisjes”, thuhet në raportin e PE.

E djathta ekstreme antieuropiane

Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian, eurodeputeti gjerman, Knut Fleckenstein, në një reagim për Deutsche Welle, mbështet fuqishëm hapjen e negociatave me BE, por thotë se: “me keqardhje, e shoh, se kjo nuk është bërë dhe shpresoj shumë për një zhvillim pozitiv menjëherë pas zgjedhjeve europiane”. I pyetur nëse zgjedhjet europiane mund ta paralizojnë procesin e integrimit të Ballkanit në BE, në rast të shtimit të forcave djathtiste, Fleckenstein thekson: “Forcat e djathta, antieuropiane janë forcuar ndjeshëm në vendet e Bashkimit Europian, kjo do të reflektohet me shumë gjasa edhe në përbërjen e parlamentit të ri. Por unë pres që edhe pas zgjedhjeve europiane të kemi një mazhorancë të qartë për politikën pro zgjerimit të BE-së”. Për eurodeputetin gjerman, Knut Fleckenstein deri në atë kohë, Shqipëria duhet të përgatitet dhe të zgjerojë procesin e reformave. Shprehimisht Knut Fleckenstein përmend reformën zgjedhore që Shqipëria duhet ta kryejë. Por edhe “një parlament konstruktiv dhe i besueshëm është i pazëvendësueshëm jo vetëm për sa i përket procesit të reformave, prandaj si opozita dhe mazhoranca qeverisëse janë të thirrura që të përballen së bashku me këto sfida”, theksoi Fleckenstein.

PE: Hetim të plotë për vdekjen e Kaçifas në Bularat

Parlamenti Europian ka kërkuar hetimin e plotë për vrasjen e ekstremistit grek Konstadinos Kaçifas në Bularat, i cili u qëllua pasi sulmoi me armë forcat e policisë shqiptare. Amendamenti që flet për rrethanat që çuan në vrasjen e minoritarit u paraqit nga eurodeputeti grek Androulakis dhe Knut Fleckenstein. Me anë të këtij amendamenti, PE kërkon hetim të plotë për vrasjen e Kaçifas, duke u kërkuar institucioneve shqiptare zbardhjen e plotë të rrethanave në të cilën 35-vjeçari me shtetësi greke u ekzekutua nga forcat elitë të policisë shqiptare RENEA. Ai u vra më 29 tetor pasi qëlloi me armë zjarri ndaj punonjësve të policisë. Pas disa orë rrethimi dhe thirrjeve për t’u dorëzuar Kaçifas u kundërpërgjigj me të shtëna dhe në shkëmbim zjarri mbeti i vrarë. Kjo situatë trazoi Tiranën dhe Athinën zyrtare që në ditët e para të ngjarjes u përplasën me deklarata. Çështja tashmë ka kapërcyer pretendimet e të dyja palëve dhe PE kërkoi hetim të thelluar nga autoritetet tona. Eurodeputetët grekë, të mbështetur edhe nga ata qiprotë lobuan fort në Parlamentin Europian që ditën e djeshme të kalonte edhe amendamenti që kërkon zbardhjen e plotë të rrethanave. Për prokurorinë dhe policinë shqiptare çështja konsiderohet “plotësisht e zbardhur” pasi Kaçifas u ekzekutua në shkëmbim zjarri me forcat tona policore dhe nuk kishte asnjë mundësi që të arrestohej. Për më shumë se dy orë Kaçifas qëlloi ndaj punonjësve të rendit dhe në shkëmbim zjarri u qëllua me dy plumba në trup. Situata mbeti e tensionuar mes dy vendeve edhe pas ceremonisë mortore në Bularat. Qindra shtetas grekë dhe ekstremistë mbërritën në Bularat duke hedhur parulla antishqiptare, madje për 20 minuta bllokuan edhe rrugën Gjirokastër-Kakavijë teksa mbanin në duar flamurin e “Vorio Epirit”. Për këtë arsye, Shqipëria shpalli ‘non grata’ 52 shtetas grekë, mes tyre dhe eurodeputeten qipriote Eleni Theocarus.