Parlamenti Evropian voton raportin e Knut Fleckenstein për Shqipërinë me 459 vota pro, 112 kundër

Raporti i Raportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein mori 62 abstenime.







Ne raportin e raportuesit per Shqiperine kerkohet kryesisht mbeshtetje per rekomandimin per celjen e negociatave te Shqiperise ne BE, mbeshtetje per reformen ne drejtesi si dhe vijimin e rezultateve konkrete ne luften kunder krimit dhe korrupsionit