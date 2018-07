PDIU kundër Ramës për TK: Të pyeten qytetarët jo pushteti

PDIU solidarizohet me artistët dhe për teatrin duhet të vendosin me referendum qytetarët e Tiranës.

Partia e drejtuar nga Shpëtim Idrizi ka reaguar sitën e sotme për ligjin që çon në shembjen e Teatrit Kombëtar.







Në deklaratën publike, PDIU thotë se është në krah të artistëve dhe kundër Edi Ramës e qeverisë së tij.

Deklarata e plotë për mediat e PDIU:

Dje në Parlament u votua akti që I hap rrugë prishjes së Teatrit Kombëtar, një ndërtesë pasuri kulturore e shpirtërore e vendit. PDIU sot shpreh solidaritetin e saj dhe është në krah të artistëve, atyre që i dhanë kulturë, art e emocione këtij vendi.

PDIU është me Teatrin si një ndër simbolet e këtij qyteti.

Simbole të tilla në çdo vend të botës ruhen e restaurohen, po mesa duket Teatri Kombëtar u trajtua si një simbol për tu sulmuar dhe ndërkohë është një ndërtesë që kontraston me gjithë shëmtirat urbane të ndërtuara përgjatë këtyre viteve të tranzicionit …

PDIU beson se për Teatrin, e vetmja ndërtesë me shpirt e pamje në mes të Tiranës, e cila është pronë e shumë brezave dhe e qytetarëve të Tiranës do duheshin pyetur ata e jo pushteti i radhës. Për të vendosur për Teatrin do duhej të zhvillohej referendum, siç bën çdo qytet normal.

Por në vend të referendumit ata që me arrogancë i kishin vënë syrin bënë me forcën e kartonave aktin e paprecedentë e antikushtetues për miratimin e një ligji të veçantë, për të përligjur prishjen e Teatrit, e rrëmbimin e pronës publike.

Pikërisht, për ti dhënë fund vandalizmit e arrogancës së çdo pushteti përballë qytetarëve, PDIU bën thirrje të përsëritur që të ndryshojë ligji për referendumet, që do ti mundësonte qytetarëve demokracinë direkte për fatet e tyre.