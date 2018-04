PD voton sot statutin e ri, zbulohen risitë e draftit final

Partia Demokratike do të votojë sot statutin e saj të ri, i cili pritet të aprovohet fillimisht nga Këshilli dhe më 28 prill do t’i propozohet Kuvendit.

Në mbledhjen e Kryesisë së PD një javë më parë, ish-deputeti Arben Imami u shpreh i pakënaqur nga propozimet për ndryshime, pasi sipas tij nuk sanksiononin disa ndryshime të domosdoshme për Partinë Demokratike.







Ristitë e statutit:

Risitë kryesore të draft statutit të PD bazohen në 3 shtylla kryesore që garantojnë zgjerimin e demokracisë së brendshme dhe përfshirjen e antarësisë në vendimmarrje.

1. Siguron garë të ndershme dhe të barabartë në të gjitha nivelet, duke nisur nga kryetari i partisë.

2. Transferon pushtetin në organet kolegjiale, duke forcuar Kryesinë, Këshillin Kombëtar dhe Kuvendin Kombëtar.

3. Vendos sistemin e kontrollit dhe balancës mes pushteteve. Kryetari zgjidhet me 1 anëtar, 1 votë nga anëtarësia, por shkarkohet me propozimin e gjysmës së Këshillit Kombëtar dhe me miratimin e Kuvendit Kombëtar.

Parimi “1 anëtar, 1 votë” zbatohet për konsultimin e anëtarësisë në përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë. Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve garanton sipas rregullave të reja statutore që procesi i përzgjedhjes së kandidaturave të jetë demokratik dhe transparent:

1. I hapur për propozime.

2. I bazuar në kritere ta shpallura.

3. I bazuar në konsultimin e anëtarësisë.

4. I bazuar në respektimin e kritereve të karrierës në parti.

5. I votuar në Këshillin Kombëtar.

Statuti i ri zgjeron kompetencat e Këshillit Kombëtar.

1. 15% e anëtarëve të Këshillit mund të propozojnë kandidatura alternative nga ato që propozon Kryetari dhe Kryesia.

2. Miraton marrëveshjet politike para dhe paszgjedhore

3. Zgjedh anëtarët e Komisionit të Integritetit dhe Etikës

4. Zgjedh anëtarët e Komisionit Zgjedhor.

5. Zgjedh Komisionin e Vlerësimit të Kandidatëve.

Garantimi i karrierës është një koncept i ri në draftstatut dhe vlerësimi bazohet në kritere të qarta, që do të zbatohen për cddo funksionar dhe të zgjedhur në PD:

1. Kohëzgjatjja e anëtarësimit

2. Kontributi në fushata elektorale

3. Aktivizimi në jetën politike dhe publike të vendit

4. Standardet e larta etike të pastërtisë së figurës