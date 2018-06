PD vazhdon me denoncimet, Vokshi thirrje prindërve: Mos i jepni të dhënat tuaja personale

Partia Demokratike ka vijuar me denoncimet lidhur me atë që demokratët e quajnë “skandali” me të dhënat personale.

Nga selia blu sot ka dalë deputetja Albana Vokshi, njëherazi kryetare e Komisionit të Medias, e cila iu ka bërë thirrje prindërve e pacientëve të mos japin të dhënat e tyre personale.







PD e lidh kërkesën e dy ministrive me manipulimin që sipas demokratëve qeveria do të bëjë në zgjedhjet e ardhshme.

“Kur e paditëm këtë skandal në Prokurori nuk kishim aspak besim. Prokuroria është tepër e zënë më skandalin Xhafaj; prokuroria hesht se një hetim i pavarur do të çonte në zbulimin e të gjtiha skandaleve, atë të skemës për manipulimin e votave. Ligji europian për mbrojtjen e të dhënave personale ka kërkesa shumë strikte dhe kërkon deri edhe fshirjen e të dhënave ekzistuese në shkolla e më gjërë.

PD fton edhe njëhërë prindërit, mësuesit, infermierët, administratën të refuzojnë dhënien e të dhënave personale. PD-ja është e vendosur ta ndjekë këtë çështje me të gjitha format institucionale si dhe do ta adresojë në të gjitha institucionet përgjegjëse të BE-së për të frenuar këtë marrëzi me efekte jo vetëm elektorale, por me shumë gjasa edhe kriminale.”-tha Vokshi.