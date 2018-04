PD: Marrja e rekomandimit, vendim politik i BE dhe jo meritë e Shqipërisë

Për Partinë Demokratike, marrja e rekomandimit për hapjen e negociatave Shqipëri-BE nuk është meritë e qeverisë, por një vendim politik i BE-së.

“Komisioni Europian (KE) ka një qëndrim për hapjen e negociatave. Ne jemi pro si opozitë. Deri sa është pro hapjes, KE s’mund të bëjë një raport të zi. KE ka bërë një raport që i përputhet propozimit.





Ne jemi pro hapjes, por a do të thotë kjo që Shqipëria ka bërë progres? Jo nuk ka bërë. Është një vendim politik, që vjen pasi BE kaloi një periudhë pauze, një krize të trefishtë, me refugjatët dhe partitë ekstreme. BE ishte detyruar që ta largonte vëmendjen nga Ballkani Perëndimor.

Tashmë kemi një situatë shumë më të mirë në Evropë. Gjermania dhe Franca kanë qeveri me baza të gjëra, pro evropiane. Kriza ekonomike është tejkaluar. Kjo ka bërë që Evropa t’i rikthejë vëmendjen Ballkanit. Ky është një lajm i mirë, sepse sjell më shumë motivim, presion dhe kontroll…”, tha deputeti i PD-së, Aldo Bumci në një interviste për “Report Tv”