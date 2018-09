PD, letër Ruçit: Mblidh Këshillin e Legjislacionit për vetingun…

Partia Demokratike i ka dërguar sot një letër zyrtare kryetarit të Kuvendit Gramoz Ruçi, ku i kërkojnë mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve, ditën e premte.

Letra në fjalë është dërguar në emër të PD nga kryetari i Grupit, Edmond Spaho, ku kërkohet që mbledhja të mbahet për vettingun e politikanëve.







Me heret ishte Basha qe lajmeroi permes nje bashkebisedimi per mediat se, kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruci, ne baze te rregullores duhet te mblidhte Kehsillin e Legjislacionit, per kerkesen e PD