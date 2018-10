Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla në një deklaratë nga kryesia e Kuvendit ka reaguar lidhur me konfliktin e ndodhur dy dite me pare ne Bruksel, ku deputetet e PD-se kerkuan perjashtimin e tij nga delegacioni parlamentar per integrimin.

“Kurrë Shqipëria nuk ka pasur kaq shumë miq në PE sa ka sot. Sjella e PD në Bruksel nuk e prishi qëllimin e mbledhjes. Shfaqja e opozitës në PE, një akt i turpshëm”, tha Balla.