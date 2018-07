PD: Ja pse nuk ishim te festa e Lu dhe Vlahutin, u frymëzuam nga…

Përpara largimit nga Shqipëria, Ambasadorja e Bashkimit Europian në Tiranë, Romana Vlahutin dhe ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Lu, mbrëmë kanë organizuar një ceremoni për t’u “ndarë” me miqtë me të cilët kanë bashkëpunuar në këto vite me misionin e ngarkuar në vendin tonë.

Në rezidencën e BE ku u organizua pritja, ishin të ftuar persona që kanë bashkëpunuar me të dy ambasadorët, përfaqësues të lartë të partive politike dhe qeverisë, njerëz nga media, arti, shoqëria civile. Por ajo që ka rënë në sy është mungesa e grupit parlamentar të PD.







Ata kanë marrë një vendim për refuzimin e ceremonisë së lamtumirës së dy ambasadorëve duke thënë se do të qëndrojnë në parlament për çështjen e teatrit.

Burime nga Mapo.al bënë me dije se e pranishme në këtë takim është Majlinda Bregu, e cila është tashmë ish-deputete.

Të premten, burime nga PD thanë se “nje nga shkaqet kryesore te refuzimit te opozites per te marre pjese ne ceremonine e lamtumires se ambasadoreve Lu dhe Vlahutin eshte organizimi i saj ne vilen e blere nga ambasadorja e BE. Vila eshte blere prej Romana Vlahutin nga nje trafikant droge”.

“Ky eshte nje standard qe ndoqen deputetet gjermane ne Berlin per të refuzuar darken me kryeministrin Edi Rama ne nje ambient ekskluziv te quajtur China Club. Vendi i zgjedhur prej Rames është nën hetim për aktivitetit ndërkombëtar të pastrimit të parave”.