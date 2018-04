PD: Aldrin Dalipi kërcënon publikisht gjyqtarët e çështjes së 6 anëtarëve të PS-së, pa mandat këshilltari

TIRANE– Partia Demokratike akuzon kryetarin e Këshillit Bashkiak të Tiranës, Aldrin Dalipi, se ka kërcënuar publikisht gjyqtarët e çështjes së 6 anëtarëve të PS-së, pa mandat të vlefshëm në Këshillin Bashkiak. Përmes një postimi në rrjetin social, PD ndalet tek deklarata e Aldrin Dalipit gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Bashkiak, pasi këshilltarët e PD dhe LSI braktisën mbledhjen me pretendimin se 5 anëtarë janë me mandate false.

“Gjithsesi do të presim Gjykatën e Apelit, pa problem, dhe nuk kemi asnjë kompleks në lidhje më këtë çështje. Kjo është një çështje ligjore, do të dalë vendimi dhe do të jemi këtu të gjithë. Do të shohim sesi do të na vijë turp nga vendimet që marrin disa gjykatës që ndoshta do të shohin, në do ta kalojnë vettingun apo nuk do ta kalojnë. Ky është gjyqësori ynë, kjo është drejtësia, absolutisht”, është shprehur Dalipi.