Patozi paralajmëron krijimin e partisë së re: I kërkova Topallit të marrë drejtimin e PD, por s’pranoi. Shpresoj të jemi bashkë

Një prej të larguarve në PD pas zgjedhjeve në vitin 2017, ka deklaruar në studion e Real Story në Vizion Plus, se i ka kërkuar Jozefina Topallit për të kandiduar përball Bashës.Por sipas tij Topalli nuk ka pranuar.

“I kam kërkuar Jozefina Topallit për të kandiduar për të marrë drejtimi ne PD, por ajo nuk pranoi. Me zonjën Topalli kam qenë bashkë dhe shpresoj që të jemi dhe më vonë”, ka thënë Patozi.







Më tej ai u shpreh: Unë them se PD e Bashës nuk ka asnjë lidhje me PD që unë kam jetuar. Unë shpresoj që të jemi bashkë, unë jam gati të mbështes çdo njeri që ka një mendim me alternativen që unë mendoj se i duhet Shqipërisë. Unë ftoj të gjithë kolegët, që të mos vihemi më me rolin e atij që qëllon nga jashtë Lulzim Bashën, Nuk presim më këtë shqiptarët nga ne.