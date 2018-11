Pastron organizmin, kuron katër sëmundje… dobia e lëngut të qepës

Çaji ose lëngu i qepës përgatitet nga lëkurat dhe qepës. Shtresa e jashtme e saj është shumë e pasur me një pigment të njohur si kuercetinë.

Ky pigment mban rrugët e gjakut të pastra, ul tensionin e lartë dhe trajton pagjumësinë. Lëkurat e qepëve janë gjithashtu të pasura me antioksidantë dhe në vlera kundër kancerit dhe mykut.

Kuercetina që gjendet tek lëkurat e qepëve shkatërron radikalet e lira. Studimet, të cilave i referohet AgroWeb.org kanë treguar se ekstraktet e qepës parandalojnë shpërndarjen masive të qelizave kancerogjene.







Lëkurat e qepëve janë të pasura me fibër që pastron zorrën e trashë. Fibra eliminon toksinat e akumuluara në zorrë dhe parandalon formimin e qelizave kancerogjene.

Lëkura E Qepës Lufton Edhe Këto Sëmundje:

Diabeti i tipit 2,

Sëmundjet kardiovaskulare,

Sëmundjet e sistemit tretës,

Mbipesha

SI Të Përgatisni Çajin E Qepës

AgroWeb.org ju udhuezoni të lani të gjithë qepën me ujë të bollshëm për të hequr pesticidet dhe papastërtitë.

Qërojeni qepën dhe mbajeni lëkurën e hollë.

Vendoseni në një kavanoz qelqi dhe sipër hidhni ujë të nxehtë.

Mbajini qepën në ujë të nxehtë për 15 minuta.

Më pas, kullojeni lëngun dhe pijeni përpara se të bini për të fjetur.

Përdorime Të Tjera Të Çajit Të Qepës

AgroWeb.org ju rekomandon që çajin e qepës ta përzieni edhe me xhenxhefil për të luftuar me më efikasitet të ftohurën.

Një mënyrë tjetër kërkon që qepët t’i zieni bashkë me lëkurën.

Mjafton të prini pesë feta të holla me xhenxhefil dhe t’i zieni bashkë me qepët me gjithë lëkurë, të shtoni një majë luge kripë dhe dy lugë çaji me çaj jeshil.

Ky kombinim është shumë efikas kundër të ftohurës dhe shkurton kohëzgjatjen e tij.

Kujdes

Çaji i qepës nuk është i rekomandueshëm për gratë shtatzënë dhe ato lehonë./AgroWeb.org/