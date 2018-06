“Pastrimi”, cilët janë fierakët që u sekuestrohen pasuritë. Ja ç’vendosi gjykata

Pas lajmit per arrestimin e nje shtetasi per “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”, hetimit te lire per dy persona dhe shpalljes ne kerkim te dy te tjereve, dalin te tjera detahe nga hetimi.

Burime zyrtare bejne me dije se “Me vendimin nr.62, date 01.06.2018, Gjykata e Shkalles se pare Fier ka caktuar ne mungese, masen e sigurimit “Arrest ne burg” dhe “Ndalim te perkohshem per te ushtruar veprimtari te caktuar profesionale ose afariste” per shtetasit:







Shpetim Cilotaj lindur dhe banues ne Fier. Vladimir Cilotaj lindur dhe banues ne Fier.

Xhevahir Troka lindur banues ne Fier.

Nderkohe qe eshte caktuar ne mungese, masa e sigurimit “Detyrim per t’u paraqitur ne policine gjyqesore” dhe “Ndalim te perkohshem per te ushtruar veprimtari te caktuar profesionale ose afariste” per shtetasit:

Agur Lazer Ciljotaj, lindur dhe banues ne Fier.

Jonida Ciljotaj, lindur dhe banuese ne Tirane.

“Gjykata Fier vendosi sekuestro preventive ndaj pasurive, ne kuader te procedimit penal nr.258 te vitit 2010, ne ngarkim Agur Ciljotaj, Shpetim Ciljotaj, Vladimir Ciljotaj etj, te dyshuar per kryerjen e vepres penale te “Pastrim i produkteve te vepres penale”, te parashikuar nga neni 287 i K.Penal’.