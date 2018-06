Paskal Milo tregon arsyen: Pse Rama e simpatizon presidentin Erdogan

Historiani Paskal Milo mes reagimeve që bëri për deklaratën e kryeministrit Edi Rama për Erdoganin, tregoi edhe arsyet se pse e simpatizon lideri shqiptar presidentin turk.

“Për Po dhe Jo që ja atribuon Erdoganit mund të them që Rama i pëlqen liderët e fortë, ndaj e pëlqen Erdoganin pikërisht për këtë gjë. I pëlqen liderat që vendosin për Po dhe mbetet Po. Ky është një lloj lideri i fortë që Rama i pëlqen. Rama e ka për vendosmërinë që ka Erdogani për t’ju shkuar punëve deri në fund. Rama kërkon që t’i dërgojë një mesazh Europës. Ai i ka thënë Europës që nëse nuk do të na hapni dritën jeshile, ne do shikojmë mundësinë për të bashkëpunuar me vendet e tjera”, tha Milo.