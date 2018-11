Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar takimin Rama-Meta ne Presidence

Postimi i plote i Sali Berishes ne Facebook:







Ketij i thone shah!

Me bisht nen shale ne presidence!

Miq, pardje Kallam Deshtaku nuk lejoi keshilltarin Lleshi te shkoje ne presidence, pra nuk lejoi gjeneralin te paraqitet tek kryekomandanti. Sipas mediave, kerkeses se presidentit, kryekomandantit per takim gjenerali iu pergjigj ushtarakisht: do te vije si minister pasi te me dekretoni.