Shërbimi Sekret i SHBA-së tha të mërkurën se disa pako të dyshimta eksplozive janë dërguar në shtëpitë e ish-Presidentëve Barack Obama dhe Bill Clinton.

Një zyrtar i zbatimit të ligjit tha për NeW York Times se “pajisja shpërthyese” u dërgua në shtëpinë e çiftit Clinton në Chappaqua, Nju Jork, dhe u gjet nga një teknik që kontrollon postën e familjes. Shërbimi Sekret tha në një deklaratë se pako në shtëpinë e Obama-ve u kap nga personeli i agjencisë në Uashington.







“Shërbimi Sekret ka nisur një hetim penal gjithëpërfshirës që do të shfrytëzojë të gjitha burimet e disponueshme federale, shtetërore dhe lokale për të përcaktuar burimin e paketave dhe për të identifikuar ata që janë përgjegjës”, tha në deklaratë specialisti Mason Brayman. The Times raportoi se pajisja ishte e ngjashme me atë të gjetur në shtëpinë e miliarderit Xhorxh Soros, të hënën.