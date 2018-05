Pas publikimit të videos, Basha mesazh Ramës: Larg duart nga dëshmitari

“Paralajmëroj Edi Ramën dhe Fatmir Xhafën para gjithë shqiptarëve larg duart nga presioni dhe terrori mafioz ndaj dëshmitarit Albert Veliu dhe familjes së tij…

Dëshmia tronditëse dhe gjithcka tjetër janë provat e tjera se një shtet është kapur nga mafia…”,- tha Lulzim Basha pas publikimit të videos.







Dëshmitari X ndryshe Albert Veliu në videon e PD-së rrëfen njohjen e tij me vëllanë e ministrit Fatmir Xhafajt.

Albert Veliu tha se me Agronin është njohur në itali, teksa të dy punonin në trafikun e drogës.

Ai thotë se me të ka pasur një qejfmbetje në kohën kur ka rënë në burg dhe Agroni në Shqipëri ishte shndërruar në një biznesmen të fuqishëm.

Ai tregon se nuk e di se kush e ka bërë përgjimin, dhe se i kanë kërcënuar djalin pas publikimit të videos.

“Ja pse shteti i Ramës dhe Xhafajt është vërsulur për të kapur dëshmitarin Albert Veliu, kanë uhstruar terror për 72 orë mbi gruan e fëmijët e tij. Ja pse Fatmir Xhafaj nuk largohet nga posti. Largimi me urgjencë i Agron Xhafajt, terrori ndaj dëshmitarit, dhe aktiviteti për të prishur provat do ishte i pamundur nëse Xhafaj nuk do ishte ministër i Brendshë. Është aty për të garantuar zbatimin e këtij skenari kriminal. Për çdo hap që do ndërmarrë për të vënë në profesion Albert Veliun do të marrë përgjigjen më të ashpër nga PD, opozita dhe populli. I paralajmëroj të dy Ramën dhe Xhafajn para gjithë botës: Larg duart nga dëshmitari Albert Veliu”,- tha Basha.