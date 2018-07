Pas PD, edhe LSI: Ç’siklet ka Rama, pse po nxiton të flasë për ngjarjen e shoferit të ministrit?!

Kryetari i grupit parlamentar i LSI, Petrit Vasili, ka reaguar përmes një statusi të bërë në Facebook, lidhur me deklaratën e Ramës ditën e sotme, për vetëvrasjen e shoferit të Fatmir Xhafës.

Ai shkruan se “Rama serish behet prokuror dhe i mbaroi vete hetimet, dha edhe perfundimet per ngjarjen e rende te shoferit te ministrit te brendeshem”, shkruan ndër të tjera Vasili.







Reagimi i plotë:

Cfare sikleti te madh ka kryeministri, qe serish behet prokuror.

Kryeministri i mbaroi vete hetimet, dha edhe perfundimet per ngjarjen e rende te shoferit te ministrit te brendeshem.

Ç’siklet ka kryeministri qe nxiton kaq shume te flase, te beje hetuesin edhe prokurorin???

Prokuroria po heton,po ben punen e saj dhe nuk ka nxjerre akoma nje qendrim perfundimtar.

Kaq te madh e ka sikletin kryeministri,qe po nxjerr perfundime dhe po i imponon prokurorise se ç’duhet te thote.

Ç’siklet ka kryeministri qe nuk flet se si ngjarja ndodhi brenda institucionit te sigurise me te larte ne vend???

Ky kryeminister i inkriminuar ka shume siklete te cilat po dalin,por edhe do vazhdojne….te dalin nje nga nje.