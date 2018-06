Pas mungesës së Italisë, ja për kë bën tifo modelja Italiane

Italia nuk do të jetë në Botëror këtë vit, por kjo nuk e ka ndaluar modelen Claudia Romani që të festojë për eventin sportiv.

Bukuroshja e playboy ka zbuluar skuadrën që mbështet këtë vit me një set fotografik shumë joshës.







“Nuk mund ta imagjinoj Kupën e Botës pa Italinë, por do mundohet t’ia dal. Jam me Anglinë në këtë Botëror, por më pëlqen edhe Brazili me Meksikën”, shkruajti 36-vjeçarja në Instagram.

Romani ka një karrierë tepër të suksesshme në modeling, ku punon për revistat e famshme si FHM, GQ dhe Playboy në Itali. Momentalisht jeton në Miami dhe punon si modele për të brendshme, rroba banje dhe për palestër.