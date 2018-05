Pas dyshimeve për lidhjen me Jay Z, Rita akuzohet se kopjon Beyonce-n

Këto ditë Rita Ora ka qenë në qendër të vëmendjes në lidhje me akuzat se kënga e Beyonce, ku fliste për tradhtinë e Jay Z, i ishte dedikuar asaj. Beyonce e përshkruante vajzën me të cilën e kishte tradhtuar bashkëshorti, si “Becky me flokë të bukur”. Rita nuk i pranoi këto akuza duke bërë edhe shaka se flokët e saj janë zgjatime dhe nuk i ka të sajat.

Por detaji që nxiti diskutime ishte paraqitja e Ritës në “Met Gala”, ku shumë e krahasuan pamjen e saj me atë të Beyonce. Kurora që Rita mbante ishte e ngjashme me atë të Beyonce në “Grammy Awards 2017”. “Parukieri im e bëri kurorën për tre ditë, e bëri vetë. Unë e vendosa në minutën e fundit”, -është shprehur këngëtarja. E frymëzuar nga Beyonce apo jo, Rita dukej si një perëndeshë me atë kurorë.