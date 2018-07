Party e lamtumirës, Romana Vlahutin dhe Donald Lu festë në Rolling Hills

Në përfundim të mandatit të tyre, ambasadorja e BE në Tiranë Romana Vlahutin dhe ai i SHBA-ve Donald Lu, do organizojnë mbrëmjen e sotme një pritje ‘lamtumire’.

Mësohet se pritja është parashikuar të nisë në orën 20:00 në rezidencën e BE tek Rolling Hills në Lundër.

Të ftuar janë përfaqësuesit më të lartë të partive politike dhe qeverisë.

Ndërkohë, nga ana tjetër Kuvendi vijon seancën plenare, ku në qendër të diskutimit është projektligji për shembjen e Teatrit Kombëtar, ndërkohë pritet që diskutimet të vazhdojnë deri në mesnatë.