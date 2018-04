Partizani u kërkon ndjesë tifozëve, merr vendimin drastik

Nëpërmjet një komunikate në rrjetin social “Facebook”, klubi i Partizanit ka reaguar ndaj vendimeve të gjyqtarit Ziri i ndihmuar nga asistentët Veseli e Burgu, duke kërcënuar se këta arbitra do të denoncohen në instancat më të larta, si Prokuroria dhe UEFA.“

Duke vlerësuar rezultatet dhe paraqitjet që skuadra ka shfaqur në ndeshjet e fundit, të cilat kurrsesi nuk janë aspak të denja për emrin e madh dhe fanelën e rëndë që përfaqëson Partizani, Klubi i kërkon publikisht ndjesë tifozerisë së tij. Sidomos barazimi i fundit 1 – 1 ndaj Lushnjës, luajtur në stadiumin “Roza Haxhiu“,nuk mund të ketë asnjë justifikim nga stafi dhe lojtarët përsa i përket kundërshtarit , rezultatit dhe lojës që ekipi prodhoj në fushë.

Me tendenencë për të penguar lojrat dhe rezultatet pozitive ku skuadra po garonte denjësisht, në javët e fundit vendimet arbitrare kanë ndikuar drejtpërsëdrejti në rezultatet e ekipit.

Përgjatë një prononcimi të fundit Shefi i Sektorit të Garave në FSHF Lysien Nurishmi ka deklaruar “Nëse Partizani do ta kishte mbyllur ndeshjen me shumë gola nuk do të flitej kaq shumë”.

Duam ti kujtojmë Z. Nurishmi se panvarësisht vendimeve tendencioze, të cilat kanë ndikuar jo pak në rezultatet e skuadrës, Klubi në daljet publike për mediat për asnjë moment nuk ka kontestuar apo të replikuar vendimet e dyshimta në takimet e fundit, duke ia lënë gjithçka mediave ti pasqyrojnë dhe reklamojnë vendimet e arbitrave. Por pas episodeve të turpshme të ndodhura në takimin ndaj Lushnjës është e patolerueshme që të mos reagojmë ndaj treshes së gjyqtarëve Veseli – Burgu me kryesor Blerim Ziri, të cilët me vendimet e tyre kanë dhuruar skandalin e radhës në futbollin shqiptar duke vijuar të dëmtojnë skuadrën përgjatë këtij sezoni futbolistik.

Për të gjitha episodet e ndodhura në takimin Lushnja – Partizani ,që i gjithë opinion sportiv ka mundur ti ndjekë nëpërmjet trasmetimit live dhe të pasqyruara në të gjitha mediat, Klubi denoncon fuqishëm dhe akuzon publikisht vendimet skandaloze të gjyqtarëve.

Presidenti Demi e konsideron gjykimin e kryesorit Ziri maskaradën e radhës që arbitrat kamikazë të përcaktuar dhe dirigjuar nga Federata Maskaradë e Futbollit vijojnë të dëmtojnë, penalizojnë imazhin dhe investimet e mëdha financiare, duke kompromentuar seriozisht pjesëmarrjen e skuadrës në Kupat e Europës. Nga dita e hënë Klubi do të ndjek nëpërmjet Zyrës Juridike të tij të gjitha rrugët ligjore për të denoncuar të gjithë këta gjyqtarë palaço në instancat më të larta të shtetit, Prokurori si edhe në Uefa. Presidenti Demi është i vendosur të mos toleroj kurrsesi këta arbitra kamikaze të nëpërkëmbin imazhin dhe investimet e Klubit. Partizani do të vazhdoj të konkurrojë ndershmërisht në kampionat gjë që e ka treguar në çdo ndeshje”, shkruhej në deklaratë.