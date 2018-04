Partia e re? Patozi: Kemi detyrimin për të përfaqësuar mijëra demokratë

I njohur si një nga kritikët më të ashpër të Lulzim Bashës, Astrit Patozi lë të hapur mundësinë e krijimit të një partie të re. Edhe pse nuk e deklaroi zyrtarisht, i pyetur nga drejtuesja e emisionit në News 24 Eni Vasili nëse do të ketë një parti të re, Astrit Patozi deklaroi se “kemi detyrimin për të përfaqësuar mijëra demokratë”.

Patozi: Ju keni nevojë për një opozitë. Unë jam përzënë nga shtëpia ime me dhunë. Në rast se PD do e cojë deri në fund këtë që ka nisur, do mbyllet çdo derë për një alternative, ne pastaj kemi vetëm nje rrugë. Njerëzit që duan të merren me politikë, të kontribuojnë, për mua është detyrim që ne duhet të përfaqësojmë qindra e mijëra të djathtë që të jenë të përfaqësuar se ajo paraqitje në Kuvend nuk i përgjigjet realitetit shqiptar.





Lubonja: E keni të qartë që është e vështirë të ndodhë?

Patozi: Po të them unë që ti të bashkohesh me Ramën bashkohesh?

Lubonja: Një minutë tani

Patozi: Për të bashkuar dy njerëz ka nevojë për një garanci.

Lubonja: Bashkimi bëhet kur ke një vizion të përbashkët.

Patozi: Jam i vetmi njeri që i kam ezauruar të gjitha ofertat për t’u bashkuar.

Pjesë e grupit të kritikëve në PD bëjnë pjesë një numër i rëndësishëm ish-zyrtarësh të lartë në kohën kur PD drejtohej nga Berisha, sikurse është Jozefina Topalli, Arben Imami, Ridvan Bode, Selami, Bregu etj.