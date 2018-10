Horoskopi i ditës

Dashi

Kjo ditë do të jetë mjaft e rëndësishme dhe e mbushur me ngjarje të rëndësishme për karrierën tuaj aktuale. Horoskopi ju sugjeron që të shfrytëzoni më mirë këtë të mërkurë, për të përpunuar strategji të reja. Në dashuri do të jeni më romantik dhe pjesëmarrës lidhur me çështjet në çift.







Demi

Kjo ditë do të zhvillojë një interes të pazakontë, duke u thelluar mjaft në një raport. Megjithatë duhet të jeni gati të përballeni me ndryshime në vendin e punës, të cilat do ju detyrojnë të merrni vendime të rrufeshme.

Binjakët

Në vendin e punës duhet të jeni më të komunikueshëm, pasi do të keni mundësi që të forconi një raport apo aleancë. Lidhur me investimet dhe shpenzimet duhet të mendoheni mirë.

Gaforrja

Mos u shfaqni shumë arrogant dhe impulsivë, pasi në këtë moment nëse doni të arrini një objektivin tuaj të qartë, duhet të prisni mundësitë që do ju ofrohen. Këshillohet që të veproni me sa më shumë diplomaci dhe të gjeni kompromis edhe në negociatat më të ndezura.

Luani

Mos u dekurajoni, nëse gjatë kësaj dite do të ndiheni disi të lodhur dhe melankolikë. Ky është një moment shumë i mirë për të marrë vlerësime të papritura, të cilat do ju rikthejnë sërish besimin në vete.

Virgjëresha

Parashikohet një ditë e cila do ju lejojë që të rigjeni stabilitetin në jetën në çift. Këshillohet vetëm që të jeni më të përqendruar në vendin e punës.

Peshorja

Mund të merrni disa këshilla mjaft të vlefshme për zgjidhjen e disa të papriturave, të cilat gjatë javëve të fundit ju kanë shkaktuar nervozizëm. Në dashuri priten përgjigje të cilat do ju bëjnë mjaft euforik.

Akrepi

Kjo ditë do të jetë mjaft e qetë dhe nuk do të ndiheni aspak të lodhur. Veçse duhet të tregoni më shumë kujdes për anën tuaj emocionale. Parashikohen zhvillime të rëndësishme, por duhet të jeni të gatshëm që të bëni një hap të rëndësishëm në raport me partnerin/en.

Shigjetari

Ky është një moment shumë i mirë për tu ushtruar dhe për të bërë eksperimente interesante, të cilat do ju lejojnë që të vini në zbatim, gjithë ato ide dhe projekte të cilat i keni mbajtur fshehur preh kohësh. Në dashuri, tashmë do të fitoni më shumë siguri, në raportin në çift dhe do të kuptoni më mirë se çfarë dëshironi.

Bricjapi

Do të ndiheni të motivuar dhe do të përballeni me sfida të reja, të cilat do ju duken më të lehta. Megjithatë mundohuni të mos nënvlerësoni disa negociata, të cilat mund të ngadalësohen ndjeshëm. Në dashuri pritet të ketë shkëndija të rëndësishme.

Ujori

Kjo ditë ju fton që të mos jeni negativ dhe ngacmues ndaj kolegëve tuaj, pasi do të keni nevojë për mbështetjen e tyre për realizimin e një projekti të ri. Këshillohet që gjatë së mërkurës të shmangni debatet në familje apo në dashuri.

Peshqit

Mundohuni të mos justifikoni sjelljen e një personi, pasi do të merrni përsipër përgjegjësi të mëdha në vendin e punës dhe ky është momenti i duhur për tu treguar më autoritar. Në dashuri ka disa keqkuptime të cilat duhen zgjidhur sa më parë./noa.al