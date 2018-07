Parashikimi i motit: Rritje graduale e temperaturave

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga zonë me presion të ulët atmosferik me qendër të pozicionuar në detin Egje, i cili do të kushtëzojë në vendin tonë dhe Kosovë mot pjesërisht të qëndrueshëm.

Ditën e enjte, 19 korrik, moti do të jetë me alternime kthjellimesh përgjate Ultësirës perëndimore dhe vranësira të pakta deri në mesatare në zonat malore. Era do të jetë e lehtë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8-10 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3-4 me lartësi vale 1.0 deri në 1,5 metër në det të hapur.







Temperaturat do të jenë me rritje graduale.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 16/28°C

Zonat e ulëta 19/32°C

Zonat bregdetare 21/32°C