Gjatë ditës së hënë do të kemi një mot me vranësira dhe me reshje shiu me të karakterit lokal.

Sipas sinoptikanëve të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, zonat të cilat do të preken nga reshje shiu me intensitet të ulët janë ultësira perëndimore si dhe zonat malore.





Sa i përket temperaturave ato do të jenë 9 gradë celsius në vlerat e tyre minimale në zonat malore dhe 26 gradë celsius në vlerat e tyre maksimale në zonat bregdetare.