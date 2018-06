Parashikimi i motit: Qershori do mbyllet i freskët

Dita e sotme do të jetë kryesisht me mot të vranët, i cili herë pas here do të alternohet edhe me kthjellime.

Sinoptikanët e Shërbimit Meteorologjik Ushtarak parashikojnë se kështu do të vijojë e gjithë dita.







Madje priten edhe reshje shiu në pjesën e dytë të saj.

Sa i takon temperaturave ato do të shkojnë nga 10 gradë në vlerat e tyre minimale, në zonat malore deri në 25 gradë në vlerat e tyre maksimale në zonat e ulta.

Sinoptikanët parashikojnë se ky muaj do të mbyllet kështu.

Ndërkohë që në korrik do të kthehen temperaturat e larta.