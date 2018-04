Parashikimi i motit: Prilli nis me mot të stuhishëm

Dita e parë e muajit prill vjen me temperatura më të ulëta në krahasim me ditët e kaluara. Gjithashtu sipas sinoptikanëve të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, gjatë gjithë ditës së sotme do të kemi një mot me vranësira dhe reshje shiu, të cilat të në zonat bregdetare do të shoqërohen dhe me shtrëngata . Sa i përket temperaturave ato do të arrijnë në vlerat e tyre maksimale në 17 gradë celsius. Parashikohet që moti të vijojë i tillë edhe në ditët në vijim ndërkohë që temperaturat do të kenë një rritje graduale