Edhe ditën e enjte, datë 18 tetor, moti do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të pakëta.

Era do të jetë e lehtë me drejtim Jugperëndim me shpejtësi 7 m/sek në bregdet.







Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi vale 0,3 deri në 0,5 metër në det të hapur. Temperaturat vijnë me rritje të lehtë në mesditë.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 7/24°C

Zonat e ulëta 8/28°C

Zonat bregdetare 16/28°C

Meteorologe: Rezarta Xhakollari