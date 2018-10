E premte, 19 tetor: moti do të vijojë me kthjellime dhe shtim gradual të vranësirava përgjatë Ultësirës Perëndimore.

Era do të jetë e lehtë me drejtim Veriperëndim me shpejtësi 7 m/sek në bregdet.







Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi vale 0,3 deri në 0,5 metër në det të hapur.

Temperaturat mbeten pa ndryshime të ndjeshme.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 9/24°C

Zonat e ulëta 11/29°C

Zonat bregdetare 16/28°C

Meteorologe: Rezarta Xhakollari