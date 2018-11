Parashikimi i motit: Nis një përmirësim i përkohshëm

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga periferia e presionit të lartë atmosferik me qendër kryesore të pozicionuar në ishujt britanikë, e cila do të kushtëzojë përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit në vendin tonë dhe Kosovë.

Shqipëria të enjten, 22 nëntor 2018:







Moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare, ku nuk përjashtohet mundësia e reshjeve të pakëta në zonën veriperëndimore.

Era do të jetë me drejtim veriperëndim me shpejtësi 8 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të ë jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,5 deri në 1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të mbeten konstante.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 5/14°C

Zonat e ulëta 10/19°C

Zonat bregdetare 12/20°C