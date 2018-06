Parashikimi i motit: Java nis me vranësira

Java nis me mot të vranët. Sinoptikanët e Shërbimit Meteorologjik Ushtarak shpjegojnë se gjatë gjithë ditës do te kemi mot të tillë ku vranësirat do të alternohet me kthjellime.

Ndërkohë që reshjet e shiut do të jenë të pranishme në të gjithë territorin e vendit.







Sa i takon temperaturave ato do të shkojnë nga 13 gradë në vlerat e tyre minimale, në zonat malore deri në 27 gradë në vlerat e tyre maksimale në zonat bregdetare.

Sinoptikanët shpjegojnë se lagështira në ajër do të bëj që vapa të ndihet edhe me shumë ndërkohë që një situatë e tillë parashikohet edhe për ditët në vijim.

Moti do të jetë i ngjashëm ne ditët e para të kësaj jave.