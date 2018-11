Fillimi i javës, 18 nëntor: Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira ku nuk përjashtohet mundësia e reshjeve të pakta të shiut në zonën perëndimore dhe qëndrore.

Era do të jetë me drejtim jugperëndim me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet.







Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,5 deri në 2,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 1/5°C

Zonat e ulëta 8/18°C

Zonat bregdetare 10/19°C

Meteorologe: Rezarta Xhakollari