Parashikimi i motit: Ja çfarë na pret të premten

Dita e premte, datë 13 korrik, moti do të jetë me diell përgjatë vijës bregdetare dhe vranësira në verilindje ku në mesditë do të marrin impuls duke u shoqëruar me reshje shiu të izoluara.

Era do të jetë e lehtë me drejtim veriperëndim (NW) me shpejtësi 7- 10 m/sek në bregdet.







Valëzimi do të jetë i forcës 2 -3 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të vijojnë me rënie të lehtë.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 15/31°C

Zonat e ulëta 18/32°C

Zonat bregdetare 19/31°C