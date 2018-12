Paralajmërimi i Ramës për rektorët: Unë nuk jam më i njëjti pas kësaj protestë

“Protesta është shuplakë për qeverinë, por kjo protestë lidhet me ju. Studentët nuk e dinë se nga burojnë tarifat”.

Kështu u shpreh Edi Rama në një takim me rektorët dhe dekanët e universiteteve.







“Mos u fshihni dhe merrni përgjegjësitë në një situatë kur përgjegjësia është shumë e qartë. Nëse ka ardhur dita që të bëni këtë, duhet të rishikojmë autonominë universitare”, u shpreh kreu i qeverisë.

Kryeministri Edi Rama shtoi se i gjithë bordi i administrimit në universitete duhen shkarkuar dhe të zëvendësohen me persona me profile publike.

“Kam dëgjuar që bordi i administrimit ka shumicë të zgjedhur nga qeveria. Po, sepse qeveria është financuesi kryesor. Kam kërkuar të di një rast kur në një universitete ka ardhur një propozim për bordin e Administrimit dhe është penguar nga qeveria? Asnjë rast. Qeveria nuk ka penguar asnjë vendimmarrje. S’po them që bordi ka funksionuar mirë, madje them se bordi duhet të shkarkohet i gjithi dhe duhet të zëvendësohen me persona me profile publike. Kam parë specifikime kur dekani kërkon makinë 60 mijë euro. Jam i gatshëm të marr përgjegjësitë e mija dhe shuplakën ndaj qeverisë që ka dhënë kjo protestë. Hera e parë që një protestë mbahet gjallë duke refuzuar zgjidhjen”, tha Rama.

“Unë nuk jam më i njëjti pas kësaj protestë, në raport me Universitetin. Sa të kë keni kryeministër, mua do të më keni gjithmonë protestues për Universitetin. Protesta do mbarojë një ditë kurse mua sa të jem kryeministër, do me keni protestues për çështjen e universitetit. Nëse nga 5 lekë, katër i çon për lumë, askush s’të merr vesh. Kjo është historia e universiteteve”, u shpreh kreu i ekzekutivit.