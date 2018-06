Panuçi premton: Nuk përsëritet Kosova, por këta kemi grumbulluar…

Si është gjendja e skuadrës pas ndeshjes me Kosovën?







Kemi folur dhe jemi përballur, ndaj besoj se jemi të gjithë koshientë që kemi bërë një ndeshje të shëmtuar ndaj Kosovës. Jam i bindur që nesër do të nxjerrim në pah krenarinë dhe dëshirën për të bërë mirë dhe më pas do të shkojmë me pushime.

Ajo me Kosovën ishte menduar si më e lehta dhe kjo me Ukrainën më e vështira…

Nuk ka ndeshje të vështira apo të thjeshta. Në futboll ndodh që të përjetosh një “Black Out” dhe këtë përjetuam edhe ne me Kosovën. Kam parë në sy lojtarët e mi dhe jam i bindur që me Kosovën nuk ishin ata që unë njoh. Të gjithë ishin të mërzitur për paraqitjen dhe në të tilla raste, duhet ulur koka për të punuar dhe për të reaguar.

Nëse nuk vjen ky reagim as nesër, çfarë do të mendojë trajneri?

Pas ndeshjes do të flasim, por jam i sigurt që nesër do të bëjmë një ndeshje shumë serioze. Në futboll mund të fitosh dhe të humbësh, por jam i bindur që nuk do të përsëritet ajo që ndodhi me Kosovën.

Keni menduar ndryshim moduli, apo ndryshim emrash për sfidën me Ukrainën?

Diçka duhet të bëjmë dhe diçka do të ndryshojmë. Nuk dua të përcjell justifikime, por këta janë lojtarët që kemi të grumbulluar. Megjithatë do të provojmë të ndryshojmë diçka.

Fusha ku do të luhet, është më shumë terren stërvitor, sesa stadium. Keni biseduar me Shevçenkon për këtë?

Kam folur me Shevçenkon dhe jemi dakord që stadiumi nuk është i një niveli të lartë. Gjithsesi është një terren ku mund të luhet mirë futboll dhe mua më intereson të shoh skuadrën time të luajë mirë dhe të tregojë vlerat në fushë.

Do të ndikojë mungesa e tifozërisë?

Mungesa e tifozërisë natyrisht që është një element për t’u marrë në konsideratë, por neve nesër duhet të përqendrohemi në fushë. Duhet të tregojmë se nuk jemi ata që luajtën ndaj Kosovës dhe kemi shumë motive për të bërë mirë. Natyrisht që nuk do të ketë shumë në stadium, do të jenë të shumtë para televizorit dhe duhet të bëjmë mirë.